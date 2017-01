VS en Cuba gaan samenwerken in strijd tegen terrorisme en mensenhandel

Door: redactie

17/01/17 - 09u53 Bron: Belga

De Verenigde Staten en Cuba gaan samenwerken in de strijd tegen het terrorisme, de mensenhandel en de cybercriminaliteit. De Cubaanse minister van Binnenlandse Zaken Julio César Gandarilla en de vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade in Cuba ondertekenden gisteren een samenwerkingsakkoord. En ook de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Ben Rhodes, was aanwezig in Havana voor de ondertekening.