Jogster aangevallen door kangoeroe in Melbourne

Door: redactie

17/01/17 - 09u37 Bron: Belga

© photo_news.

Een vrouw uit de Australische stad Melbourne is vandaag aangevallen door een kangoeroe terwijl ze aan het joggen was. Ze moest een operatie ondergaan nadat het dier haar uit het niets aanviel "als een verdomde vrachtwagen" tijdens haar loopsessie in de buurt van het Westerfolds Park.