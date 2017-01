Chaos in Amsterdam en Zaandam door stroomstoring: 88.000 huishoudens getroffen

Door: redactie

Delen van Amsterdam en Zaandam zitten zonder stroom. Netbeheerder Liander kampt met een storing bij een hoogspanningsverdeelstation, zegt een woordvoerder. De storing werd rond 4.20 uur gemeld.

In Amsterdam gaat het om het centrum en delen van West en Noord. Daarnaast zijn ook de oostelijke delen van Zaandam en Landsmeer door de storing getroffen. Rond 6.20 uur kregen 160.000 klanten van Liander in Amsterdam weer stroom. Rond 7.30 uur liet de netbeheerder weten dat nog 88.000 gezinnen zonder stroom zaten. De netbeheerder meldt dat de storing in het oostelijke deel van Amsterdam en in delen van Amsterdam-Noord verholpen is. Nog zo'n 200.000 klanten zitten zonder stroom. Hoe lang de storing nog gaat duren, durft Liander niet te zeggen. Stap voor stap denkt het netwerkbedrijf de stroom weer te kunnen inschakelen. Over de oorzaak van de storing kan het bedrijf nog niets zeggen.

De matrixborden rond Amsterdam werdken door de stroomstoring ook niet werken. "We kunnen geen informatie boven de weg plaatsen'', aldus een woordvoerder. De spitsstroken op de A7 en A8 zijn dicht, aldus de VID. Ook de straatverlichting werkt niet.



Treinverkeer plat

Seinen en wissels werken niet zonder stroom, dus ook het treinverkeer in de getroffen gebieden ligt stil. Tussen de stations Sloterdijk en Amsterdam CS/Halfweg-Zwanenb./Lelylaan/Zaandam rijden geen treinen. Reizigers moeten rekenen op zeker een uur extra reistijd.



De bussen in Amsterdam rijden weer. Dat heeft vervoersmaatschappij Connexxion laten weten. Door de stroomstoring konden de bussen vanochtend vroeg de weg niet op, maar ze rijden nu weer volgens schema. De metro's in de hoofdstad worden volgens het gemeentelijke vervoersbedrijf GVB langzaam weer opgestart. De trams zijn nog niet beschikbaar omdat nog niet alle bovenleidingen werken.



Liander dacht in eerste instantie de stroom rond 6.30 weer op gang te kunnen krijgen, maar inmiddels meldt het bedrijf dat de eindtijd van de storing 'onbekend' is en dat er 'met man en macht' aan een oplossing wordt gewerkt. Bellen naar Liander wordt afgeraden: wegens het hoge aantal telefoontjes, is het bedrijf slecht telefonisch bereikbaar.



Niet bellen naar alarmlijn

De politie roept op niet naar 112 te bellen om de problemen met de stroom te melden. Dit om overbelasting van 112 te voorkomen.



"De stroomstoring is bekend, bel niet 112 om dit te melden'', aldus de politie. Er wordt op de straten extra gesurveilleerd door agenten.



Volgens brandweer Kennemerland is het mobiele netwerk in de regio overbelast. Bij nood krijgen mensen het advies om met de vaste lijn te bellen.