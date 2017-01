Chaos in Amsterdam en Zaandam door stroomstoring: probleem bijna opgelost

Door: redactie

17/01/17 - 07u23 Bron: Ad.nl

Het Rijksmuseum in Amsterdam tijdens de stroomstoring. © Bonne Kerstens.

Een stroomstoring zorgde voor een erg chaotische ochtend in Amsterdam en Zaandam. Netbeheerder Liander kampte met een storing bij een hoogspanningsverdeelstation, zegt een woordvoerder. De storing werd rond 4.20 uur gemeld, om 08.15 uur waren de problemen in Amsterdam van de baan, in Zaandam zitten nog 27.000 huishoudens in het donker.