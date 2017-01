Venezolaanse president neemt het op voor Trump: "Hij zal niet slechter dan Obama zijn"

Door: redactie

17/01/17 - 07u02 Bron: Belga

De president van Venezuela Nicolas Maduro. © reuters.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft gisteren de 'haatcampagne' tegen Donald Trump veroordeeld. De socialist gaat ervan uit dat de administratie van Trump niet "slechter" zal zijn dan die van de ontslagnemende president Barack Obama.

De Amerikaanse president Donald Trump. © photo news.

"Wij zijn verrast door de brutale haatcampagne tegen Donald Trump in de hele wereld, in het westen, in de Verenigde Staten", aldus Maduro aan de pers.



Hij verklaarde dat hij wilde wachten tot Trump vrijdag zijn functie als president opneemt om een oordeel te vormen over diens buitenlandse politiek. "Ik wil voorzichtig zijn", zegt de socialist. "Hij zal niet slechter zijn dan Obama, dat is het enige dat ik nu al durf zeggen."



De Venezolaanse president liet ook weten dat hij "aanzienlijke aanpassingen" plant in zijn buitenlands beleid en hoopt "respectvolle relaties, van dialoog en samenwerking" te hebben met de volgende Amerikaanse administratie.



De regering in Venezuela had eerder al kritiek geuit op de VS tijdens de verkiezingen, toen Trump vergeleken werd met de Venezolaanse ex-president Hugo Chavez. Sinds 1999, toen Chavez -een grote tegenstander van de VS- aan de macht kwam, zijn de relaties tussen Washington en Caracas erg gespannen.



President Maduro beschuldigt de VS er vandaag nog van de kapitalistische samenzwering te steunen tegen hem, die aan de oorsprong ligt van de politieke en economische crisis in zijn land. De oppositie meent dan weer dat de crisis, die veroorzaakt werd door de val van de olieprijzen, het gevolg is van een slecht beleid door Maduro.