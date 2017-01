Acht politieagenten gedood in zuidwesten van Egypte

Door: redactie

17/01/17 - 06u35 Bron: Belga

Bij een aanval op een controlepost door gewapende mannen zijn in de provincie el-Wadi el-Gedid, in het zuidwesten van Egypte, acht politieagenten om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee aanvallers kwamen eveneens om het leven, terwijl drie andere leden van de veiligheidsdiensten gewond raakten.

De aanval vond plaats in al-Naqab, op zowat 80 kilometer van de stad el-Kharga, de hoofdstad van de provincie el-Wadi el-Gedid.



Jihadistische militanten hebben al honderden militairen en politieagenten gedood sinds de val van de islamistische president Mohamed Morsi in 2013, die werd gevolgd door een intensieve jacht op islamisten. De aanvallen vinden vooral plaats in het noorden van de Sinai, aan de grens met Israël en de Gazastrook.