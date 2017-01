Muitende soldaten in Ivoorkust krijgen eerste deel van door de overheid beloofde geld

Door: redactie

17/01/17 - 04u30 Bron: Belga

Luitenant-kolonel Issiaka Ouattara, beter bekend als 'Wattao' ontmoet de muitende soldaten. © afp.

Een deel van de muitende soldaten in Ivoorkust, heeft gisteren een deel van het geld ontvangen dat door de overheid werd beloofd in het kader van het akkoord dat ze vorige week sloten met de regering.

De eerste schijf van 5 miljoen CFA-frank (7.500 euro) werd maandag gestort. In totaal zullen de 8.500 ex-rebellen die nu deel uitmaken van het leger, tegen het einde van het jaar 12 miljoen CFA-frank (18.000 euro) ontvangen.



Acties

Een deel van de soldaten kwam begin januari in opstand in Bouaké. Ze stalen wapens uit politiekazernes en blokkeerden belangrijke invalswegen. Hun acties kregen ook navolging in de rest van het land.



De regering en de muitende soldaten sloten vrijdag een akkoord waarin onder meer werd opgenomen dat ze 12.000 CFA-frank zouden krijgen. Daarna stemden de militairen ermee in om terug naar de kazernes te gaan, en keerde de rust terug in Bouake.



Het Ivoriaanse leger telt 22.000 soldaten, onder wie een groot aantal ex-rebellen.