Acht gewonden bij schietpartij op herdenkingsplechtigheid voor Martin Luther King

17/01/17 - 02u00 Bron: Belga

Miami-Dade police say eight people — five of them juveniles — have been wounded in a shooting at Martin Luther King Jr. Memorial Park. pic.twitter.com/NnYl5vuvA4 — Tak Landrock (@TakLandrock) January 16, 2017

Bij een schietpartij in het Martin Luther King Jr. Memorial Park in Miami-Dade County, in de Amerikaanse staat Florida, zijn acht mensen gewond geraakt. Dat melden verschillende Amerikaanse media.