Tien mensen gedood in zuiden van Mexico

Door: redactie

16/01/17 - 23u30 Bron: Belga

In de Mexicaanse deelstaat Guerrero, in het zuidwesten van het land, zijn tien mensen gedood door onbekenden. In de regionale hoofdstad Chilpancingo troffen agenten zes verminkte lijken aan in een jeep, op een verlaten landweg werden twee lichamen met schotwonden gevonden en ook in een huis in het plaatsje Chilapa stootte de politie op twee lijken met sporen van foltering.