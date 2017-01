Man opgepakt die 5,5 miljoen euro aan juwelen wist te ontvreemden onder ogen van juwelier

Door: redactie

In Roemenië is een man gearresteerd die ervan verdacht wordt in december diamanten en juwelen ter waarde van 5,5 miljoen euro te hebben gestolen. De man deed dat in Parijs, recht onder de ogen van zijn slachtoffer.

Ploscaru deed zich voor als een makelaar die "de edelstenen moest beoordelen voor een rijke klant". Een medewerker bracht de kostbare diamanten en ringen in hun bijbehorende doosjes aan.



De dief beweerde dat hij een expert was en drong erop aan dat de juwelen uit de doosjes werden gehaald zodat hij ze kon onderzoeken. Vervolgens maakte hij gebruik van "een halve seconde onoplettendheid" van de verkoper, nam de vier juwelen en verving ze door vier namaakexemplaren zonder dat de juwelier er iets van merkte. Hij gaf de doosjes terug aan de verkoper, beweerde dat hij er nog even over moest nadenken en vertrok met de echte juwelen in zijn zak.

Dief met de gouden handen Toen de boetiek tot de vaststelling kwam dat Ploscaru een oplichter was, werd de politie ingeschakeld, die meteen hun Roemeense collega's contacteerde. Die vermoedden al snel dat de diefstal het werk was van Ploscaru, die bekend staat voor zijn goochelachtige diefstallen. In zijn thuisland Roemenië heeft Ploscaru de bijnaam "de dief met de gouden handen".