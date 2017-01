Doden door builenpest in Madagaskar

Door: redactie

16/01/17 - 20u13 Bron: Belga

In het zuiden van Madagaskar zijn 27 mensen het slachtoffer van de pest geworden. In totaal werden 68 mensen in de regio's Atsimo-Atsinanana en Ihorombe met de pest geïnfecteerd. Dat hebben de gezondheidsdiensten in een vandaag verspreid persbericht meegedeeld. Naast de builenpest zijn er ook vijf gevallen van de gemakkelijk overdraagbare longpest. Nog niet alle gevallen zijn door labproeven bevestigd.