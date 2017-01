Opnieuw vluchteling aan Grieks-Turkse grens doodgevroren

Door: redactie

16/01/17 - 19u08 Bron: Belga

Een Syrische vluchtelinge hangt een nat deken te drogen in een kamp in Griekenland. © ap.

Aan de grens met Turkije hebben Griekse hulpverleners opnieuw een dode vluchteling geborgen. De man was om het leven gekomen in een poging de grensrivier Evros over te steken. Dat meldde het Griekse persbureau ANA-MPA vandaag. Het lijk van de dertiger was al door een meter sneeuw bedekt, toen het in de buurt van het plaatsje Fered werd ontdekt. Een andere, zwaar onderkoelde vluchteling kon gered worden, toen het gebied met warmtebeeldcamera's werd afgespeurd.