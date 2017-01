Obama waarschuwt: "Onderschat Trump niet"

Door: redactie

video Barack Obama is begonnen aan zijn laatste week als president. Hij heeft gisteravond een lang interview gegeven in '60 Minutes', een populair programma op de Amerikaanse televisie. Hij had het over wat acht jaar presidentschap doet, met een mens en zijn gezin. Maar het ging ook over de machtswissel.