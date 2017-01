Nieuwe opstand in gevangenis waar vorig weekend 30 doden vielen

Door: redactie

16/01/17 - 17u59 Bron: Belga

In Brazilië is een opstand uitgebroken in de gevangenis Alcacuz, bij de stad Natal. Dat stelden journalisten van het Franse persbureau AFP ter plaatse vast. Zaterdag kwamen bij gevechten tussen rivaliserende bendes in de gevangenis zeker dertig gedetineerden om het leven. De Braziliaanse politie kreeg de gevangenis naar eigen zeggen gisteren terug onder controle, maar dat bleek dus van erg korte duur.