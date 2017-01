12-jarig meisje pleegt aanslag op universiteit in Nigeria: zes doden

Door: redactie

16/01/17 - 17u34 Bron: Belga

Suicide bomb blast rips through Nigeria's University of Maiduguri. At least four killed and 15 wounded https://t.co/qY50nQPoKk pic.twitter.com/RGbZxloneu — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 16, 2017

Bij een aanslag op een universiteit in het noordoosten van Nigeria zijn minstens zes mensen gedood, onder hen drie vermoedelijk daders. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in een moskee op de campus van de universiteit in de stad Maiduguri. Dat deelde de politie mee. Hij sleurde drie mensen mee de dood in. Zeker 17 mensen liepen verwondingen op. Kort daarop schoot de politie twee andere extremisten dood, onder hen een twaalfjarig meisje.