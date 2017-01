Spaanse politie arresteert boksleraar die jihadisten ronselde

Door: redactie

TERREURDREIGING De Spaanse politie heeft vandaag in de kuststad San Sebastian een boksleraar en vermoedelijke IS-aanhanger opgepakt. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man van Marokkaanse origine zou in opdracht van IS jihadisten hebben geronseld, die later in Turkije werden opgeleid om aanslagen te plegen in Europa.

De man is afkomstig uit Marokko, maar woont legaal in Spanje. Hij zou al sinds 2010 geradicaliseerd zijn.



Volgens Binnenlandse Zaken was de man "zeer actief" als ronselaar. Hij zou vooral "sociaal uitgesloten jongeren" hebben benaderd, zowel via het internet als via zijn job als boksleraar.



Hij stuurde de jongeren naar Turkije, waar ze opgeleid werden om terreuraanslagen te plegen in Europa.



De Marokkaan stond vermoedelijk aan het hoofd van een cel binnen Islamitische Staat die zich bezighoudt met ronselen in Europa. Twee andere leden van die cel werden in de afgelopen weken opgepakt in Marokko en in het Franse Straatsburg.



In Spanje is al sinds de zomer van 2015 het op een na hoogste terreurniveau van kracht. Sindsdien zijn in het land al zeker 181 jihadisten opgepakt.