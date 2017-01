Hij is spoorloos sinds hij met 200.000 dollar uit vliegtuig sprong, maar zijn das wordt mogelijk zijn ondergang

Door:

16/01/17 - 16u16 Bron: Washington Post; King 5 News; AP; Citizen Sleuths Door: Arno Van Hauwermeiren 16/01/17 - 16u16 Bron: Washington Post; King 5 News; AP; Citizen Sleuths

© FBI/Citizen Sleuths.

In 1971 pleegde 'D.B. Cooper' een van de meest spectaculaire overvallen uit de geschiedenis. Hij kaapte een vliegtuig tussen Portland en Seatle en sprong met 200.000 dollar uit het vliegtuig. 46 jaar later is er nog altijd geen spoor van Cooper, maar drie wetenschappers hebben nu mogelijk een nieuw spoor. De stropdas die Cooper achterliet in het vliegtuig wordt misschien zijn ondergang.

Een politietekening van D.B. Cooper © FBI. Op 24 november 1971 steeg vlucht 305 van Northwest Airlines op in Portland voor een korte vlucht van een half uur naar Seatlle. In stoel 18C zit een keurig geklede man in een donker pak en met een zonnebril. Hij bestelt een drankje en kort na het opstijgen geeft hij een briefje aan een stewardess waarop staat dat hij een bom bij zich heeft. Hij dreigt het vliegtuig op te blazen als hij niet 200.000 dollar en vier parachutes krijgt.



De man op stoel 18C, die zijn ticket onder de naam Dan Cooper had gekocht, sprong met de buit uit het vliegtuig. Tot op vandaag is hij spoorloos. De D.B. Cooper-zaak is de enige vliegtuigkaping in de Verenigde Staten die onopgelost blijft. Honderden sporen bleken nergens toe te leiden, maar daar komt binnenkort misschien verandering in dankzij drie amateurwetenschappers. Lees ook Kim Kardashian na overval: "Ik droeg een badjas, was naakt eronder. Ze smeten me op bed en bonden me vast"

Omstander filmt overval op geldtransport

Stropdas De bewuste das © Citizen Sleuths. De wetenschappers, die voor de groep 'Citizen Sleuths' werken, menen belangrijk bewijsmateriaal te hebben verzameld. Op de stropdas die Cooper in stoel 18C achterliet, werden aanvankelijk geen sporen gevonden, maar een uitgebreid microscopisch onderzoek werpt nieuw licht op de zaak.



De onopvallende zwarte das van het merk J.C. Penney is volgens de wetenschappers van onschatbare waarde. "Een das is een van de weinige kledingstukken die niet regelmatig worden gewassen", schrijven de onderzoekers op de website van Citizen Sleuths. "Op een das wordt de opeenhoping van stof en vuil niet 'gereset' in de wasmachine. Elk partikel op een das vertelt dus iets over waar iemand is geweest."

Titanium De Boeing 727 die D.B. Cooper in 1971 kaapte © rv. De drie wetenschappers zochten met een uiterst krachtige elektronenmicroscoop naar sporen op de das. Ze vonden meer dan 100.000 partikels, waaronder enkele "opmerkelijke elementen". Ze troffen stoffen aan als cerium, strontiumsulfide en zuiver titanium. Vooral die laatste stof is een belangrijke aanwijzing.



"Titanium was een zeldzaam metaal in 1971, waardoor het heel onwaarschijnlijk is dat de stof na de feiten op de das is beland", staat te lezen op de site van Citizen Sleuths. "Het titanium op de das impliceert dat Cooper behoorde tot een beperkt clubje van managers of ingenieurs die met titanium bezig waren."



Titanium werd in die periode vaak gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht bij vliegtuigen en helikopters. Volgens de speurders heeft Cooper mogelijk gewerkt bij Boeing, dat toen bezig was met de ontwikkeling van een 'Super Sonic Transportvliegtuig'. Bij de productie van dat vliegtuig werd titanium gebruikt.