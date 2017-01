Geheime documenten werpen heel nieuw licht op dood Adolf Hitler

Koen Van De Sype

16/01/17

Pleegde Adolf Hitler wel echt zelfmoord op 30 april 1945? Dat is de vraag die voormalig CIA-agent Bob Baer en Tim Kennedy van de Amerikaanse speciale eenheden zich stellen nadat ze maar liefst 14.000 vrijgegeven geheime documenten doornamen. Die houden de mogelijkheid open dat de geschiedenis wel eens helemaal anders gelopen kan zijn dan gedacht.

In een documentaire die History Channel vandaag uitzendt, is te zien hoe de speurders in de documenten ontdekken dat de Berlijnse bunker van Hitler nog een vijfde, voorheen onbekende uitgang had. En die zou de Führer gebruikt kunnen hebben om te ontsnappen naar een plek die groot genoeg was om een vliegtuig te laten landen en weer te laten opstijgen. Zo beweert een document van de Britse geheime dienst dat Hitler door piloot Peter Baumgart van de Luftwaffe weggevlogen werd uit Duitsland, de dag voor hij volgens officiële documenten zelfmoord pleegde. Een ander dossier spreekt dan weer van de getuigenis van een SS-officier die Hitler gezien zou hebben in Denemarken, waar hij van vliegtuig wisselde. In Argentinië kwam bewijs aan de oppervlakte over een gebouw in militaire stijl waar Hitler na zijn ontsnapping verbleven zou hebben.

Mysterie

De twee mannen wijzen in de documentaire verder op het mysterie rond het belangrijkste bewijs voor de zelfmoord van Adolf Hitler en zijn vrouw Eva Braun: hun lichamen. Geschiedkundigen nemen aan dat het enige wat van het lichaam van Hitler over bleef, een stuk van zijn onderste kaakbeen is. En dat is in het bezit van het Kremlin in Rusland.



Volgens het Russische leger zouden de lichamen van Hitler en Braun na hun dood in lakens gewikkeld zijn en in de tuin van de bunker verbrand. In mei 1945 groef een forensisch team van de Russen de resten op. Een deel van de schedel van Hitler zou weg zijn geweest als gevolg van het dodelijke schot waarmee hij zichzelf ombracht. De kaak kwam echter overeen met zijn gebitsgegevens volgens zijn gevangen genomen tandartsassistenten.



Begraven

Zonder dat iemand er iets van wist, zou het lichaam van Hitler daarop begraven zijn in Maagdenburg, in het vroegere Oost-Duitsland. Daar zou het gebleven zijn tot na de dood van Stalin in 1953. Uiteindelijk werd het in 1970 opgegraven door de Russische geheime dienst KGB en verbrand. De as werd in een rivier gestrooid. Het enige wat bewaard bleef was het bewuste fragment van de onderkaak.



Uitsluitsel

"En dat is ook het enige wat echt uitsluitsel kan geven over Hitlers dood", aldus Bear. "Maar Rusland heeft het nog altijd niet vrijgegeven voor forensisch onderzoek. Het doet een beetje denken aan het mysterie rond de lijkwade van Turijn, waarvan geloofd werd dat die een afdruk bevatte van het lichaam van Jezus. Pas als we de onderkaak kunnen onderzoeken, zullen we zeker zijn of ze echt van Hitler is."