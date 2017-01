Moeder van acht kinderen 'te sexy' voor een job: "Waarom zou ik gaan werken als ik kindergeld krijg?"

Sven Van Malderen

Marie Buchan heeft zestien jaar lang niet gewerkt, een 'verdienste' waar ze best fier over is. Al die tijd incasseerde ze met plezier haar kindergeld en werkloosheidsuitkering. Nu de alleenstaande moeder uit Birmingham toch aan de slag wil gaan, botst ze op een apart probleem: blijkbaar is ze té sexy voor een job. "Mijn capaciteiten, daar zijn garagisten niet in geïnteresseerd. Ze willen allemaal méér zien van mij, het zit vol perverten in dat wereldje." Haar kinderen zijn nu tussen drie en vijftien jaar oud.

Buchan haalde in 2013 de woede van het Britse volk op de hals door te verklaren dat ze niet meer rondkomt met de bijstand die ze krijgt. Door een nieuwe wet kon ze nog maximum 570 euro per week verdienen in plaats van de vroegere 665 euro. "Die beslissing heeft me hard geraakt. Ik geef mijn geld niet zomaar uit, alles gaat naar mijn kinderen. Acht koters opvoeden is een constante strijd."



De voormalige stripteaseuse ging daarop 16 uur per week werken als verzorgster. Zeker niet meer, want dan zou ze haar voordelen verliezen. Toch klonk er kritiek. "Ik krijg een minimumloon van 8,5 euro per uur, maar intussen kosten de schoolmaaltijden alleen al me wekelijks 90 euro. Het komt me voordeliger uit als ik niet werk. Als ik geweten had hoe lastig het zou worden, zou ik niet zo veel kinderen op de wereld gezet hebben."



Een half jaar geleden zette de zelfverklaarde 'koningin van de bijstand' bij presentatrice Myleene Klass nog eens in de verf hoe ze profiteerde van het systeem. "Je krijgt een baby, brengt de papieren in orde en dan wordt het geld op je rekening gestort. Heel gemakkelijk eigenlijk. Waarom zou ik moeten gaan werken als ik kindergeld krijg?"

Toch wil Buchan nu een extra centje bijverdienen. "Nadat ik op tv geweest was, boden enkele uitbaters van garages me werk aan. Helaas merk je snel genoeg hun echte bedoelingen. Ze willen dan iets met mij gaan drinken of beginnen me te versieren. Hoe competent je als vrouw ook bent in een mannenwereld, venten zien je enkel als sekssymbool."



