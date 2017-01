Wiskundeleerkracht maakt dodelijke sprong van school

Door: redactie

16/01/17 - 13u01 Bron: AD.nl

In het Nederlandse Den Bosch heeft een docent deze ochtend zelfmoord gepleegd door van het dak van de school te springen. Alle 815 leerlingen van de middelbare school werden naar huis gestuurd, de lessen gaan niet meer door.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens ooggetuigen is een leerkracht wiskunde rond kwart voor tien deze ochtend van de vierde verdieping naar beneden gesprongen. Na het incident werd de leerlingen opgedragen de gordijnen van de klaslokalen te sluiten, maar daardoor werden velen juist nieuwsgierig en keken ze uit de ramen. Dat werd via de Nederlandse krant AD gemeld.



De politie wil alleen kwijt dat er iemand zelfmoord heeft gepleegd. Ook de directie van de school was nog niet bereikbaar voor commentaar en komt later vandaag met een verklaring.



De shock is alvast groot: leerlingen lopen huilend voor de school en in de turnzaal kan iedereen die het wenst met Slachtofferhulp gaan praten. Intussen is bekendgemaakt dat de lessen niet meer doorgaan, iedereen mag naar huis.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be