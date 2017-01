Litouwen wil hek van 130 kilometer op grens met Russische enclave Kaliningrad

Door: redactie

Litouwen wil een hek plaatsen op de grens met de Russische militaire enclave Kaliningrad, tussen Polen en Litouwen. Dat heeft de Litouwse minister van Binnenlandse Zaken Eimutis Misiunas aangekondigd. Sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014, een schiereiland dat voorheen in handen was van Oekraïne, is de relatie tussen het Kremlin en de Baltische staten vertroebeld.

Volgens Misiunas komt het hek er om economische redenen, om sigarettensmokkel tegen te houden, maar speelt ook het geopolitieke mee. Litouwen wil de buitenste grens van de Europese Unie versterken, verklaarde de minister, en het hek moet ook Russische "provocaties" aan de grens met Europa vermijden.



De EU moet dan ook het grootste deel van de kostprijs ophoesten. Europa betaalt 25 miljoen euro voor het hek, Litouwen draagt 3,6 miljoen euro bij.



Het hek zou goed 130 kilometer lang en twee meter hoog worden. De bouwwerken beginnen in de lente, en zouden tegen het einde van het jaar afgerond moeten zijn. "Het hek zal geen tanks tegenhouden, maar het zal wél moeilijk zijn om erover te klimmen", benadrukte Misiunas.

