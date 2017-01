's Nachts zwelt haar buik op. Ze is niet zwanger. Er blijkt iets veel ergers aan de hand

Door:

Toen Ruby McKinnon op een morgen wakker werd, had ze plots een enorme bolle buik. Voor het toen 17-jarige meisje veranderde haar leven in augustus 2015 compleet.

Ze had een pijnlijk gevoel in de buikstreek bij het ontwaken. Ruby trok het laken naar beneden en zag iets waarvan ze erg schrok.



"Ik herinner me hoe ik maar naar mijn buik bleef staren", vertelde de nu 18-jarige Ruby uit de Canadese stad Windsor. Haar platte buik was verdwenen tijdens de nacht. Ze kreeg een bol exemplaar in de plaats.



"Mijn buik was zo dik. Ik leek wel vijf maanden zwanger", zei ze. "Ook mijn moeder dacht dat ik in verwachting was." Maar een zwangerschapstest in het ziekenhuis was negatief.

"De verpleegster in het hospitaal ging er toch vanuit dat ik zwanger was ondanks het negatieve testresultaat", aldus Ruby. "Er was blijkbaar geen andere uitleg denkbaar, dus maakte ik een afspraak voor een echo de week nadien. Maar ik maakte me grote zorgen omdat mijn buik maar bleef groeien."



Enkele dagen later besloot Ruby om naar de spoed te gaan. Ze onderging acht uur lang het ene onderzoek na het andere. "Ik was zo bezorgd, ik had geen idee wat er aan de hand was", zei het meisje. Toen kreeg de tiener het schokkende nieuws te horen. Haar bolle buik bleek geen baby te herbergen maar wel een enorme tumor. Ze had eierstokkanker en er waren uitzaaiingen. Overmand door haar emoties stormde ze het ziekenhuis uit. Ruby na haar operatie © kos.