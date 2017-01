Zeker vijf doden bij schietpartij op muziekfestival in Mexico

Door: redactie

16/01/17 - 11u20 Bron: Eigen berichtgeving

video Bij een schietpartij op een muziekfestival in het Mexicaanse Playa Del Carmen zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Een schutter zou deze ochtend in alle vroegte het vuur geopend hebben in de Blue Parrotclub, een plek die erg in trek is bij Britse toeristen. De zaak was toen nog vol muziekliefhebbers.

© Google Maps. De schutter zou door een openstaand raam geschoten hebben. Volgens de politie zou het geweld bendegerelateerd zijn.



Op filmpjes die op het internet opdoken zijn bezoekers te zien die in paniek de club uitvluchten en zich over gewonden ontfermen. Momentos exactos del pánico en #BPMFestival por balacera en #BlueParrot pic.twitter.com/OqvnYdaq62 — Ξ.M.Λ.C (@EMACUTV) 16 januari 2017