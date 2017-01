Jongetje hoort geschraap in kamer. Hij denkt aan spook. Dan gaat zijn vader kijken aan andere kant van muur

© Adam Lyttle.

Wat een plezierreis had moeten worden voor een Australisch gezin, is uitgedraaid op een wansmakelijke nachtmerrie. Het zoontje hoorde voortdurend geschraap in zijn kamer waardoor hij geen oog meer dichtdeed. Nee, het was geen spook zoals het kindje vreesde. Maar de echte oorzaak maakte het verblijf er niet prettiger op.

Adam Lyttle uit Adelaide logeerde eerder deze maand met zijn familie in het vakantiepark Crystal Brook in Melbourne. Al tijdens de eerste nacht na hun aankomst kon zijn vierjarig zoontje niet slapen.



"Hij bleef maar vertellen dat hij een voortdurend geschraap hoorde", verklaarde vader Adam Lyttle. "Mijn zoontje was bijzonder angstig en dacht dat er een spook zat. Hij probeerde te slapen door zijn oren 's nachts dicht te houden met zijn handjes. Dat was al een eerste teken dat er iets niet pluis was in het vakantiehuisje."



Pas op de vijfde dag van hun verblijf ontdekten ze enkele mieren tussen een kast en de muur. Een inderhaast gekochte anti-insectenspray bracht geen soelaas. "Later die avond zagen we er duizenden vanachter de kast kruipen", zei Lyttle. "Ik verplaatste de koelkast en ontdekte een vreselijke mierenplaag." © Adam Lyttle.