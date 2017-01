De universiteit van Minnesota heeft een vervelend probleem met zijn atleten

Koen Van De Sype

16/01/17 - 10u38 Bron: Fox News

Enkele spelers lezen een verklaring voor en dreigen niet meer op het veld te komen na een intern onderzoek tegen tien teamgenoten. © ap.

De universiteit van Minnesota bevindt zich in het oog van de storm. De reden: de atleten die er worden opgeleid zijn andermaal in een seksschandaal verwikkeld geraakt. "We organiseren nochtans lessen rond aanranding en seksueel overschrijdend gedrag na eerdere problemen, maar het lijkt wel of onze boodschap er niet door komt", klinkt het bij rector Eric Kaler.

Rector Eric Kaler. © ap. Het waren de spelers zelf die de kat de bel aandeden door vorige maand te dreigen een kampioenschap te boycotten. Aanleiding bleek een intern onderzoek van de universiteit naar 10 spelers uit het American footballteam. Die zouden een vrouw tot seks gedwongen hebben tijdens een feestje in een appartement vlakbij de campus, na de overwinning van de ploeg bij de eerste match van het seizoen.



Hoewel de openbare aanklager de aanklacht tot twee keer toe verwierp, vond de school toch dat de tien atleten de gedragscode van de universiteit hadden geschonden. Ze riskeren nu straffen en in het ergste geval zelfs een uitsluiting om nog lessen te volgen. Lees ook 71 procent van de moslims voelt zich geviseerd: "Harder glimlachen om te tonen dat we geen terrorist zijn"

