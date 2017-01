Geloof het of niet maar deze vrouw is een fitnessgoeroe. Niet iedereen is echter overtuigd

Koen Van De Sype

Met haar online video's wil ze mensen met gewichtsproblemen een alternatief bieden voor de instructiefilmpjes vol afgetrainde en slanke fitnessinstructeurs. Diane Lloyd (42) uit het Britse Manchester kreeg de schrik van haar leven toen ze in het ziekenhuis belandde met wat leek op een hartaanval en wil nu iets aan haar gezondheid doen. Maar niet iedereen is overtuigd. "Ik ben niet slank, maar ik ga geen raad volgen van iemand van 140 kilogram", klinkt het onder meer.

20 kilogram afgevallen is ze afgevallen sinds ze begin 2015 op de spoeddienst terechtkwam en dat deed ze op eigen kracht. Door op haar voeding te letten en te bewegen. Op haar speciale Facebookpagina houdt ze haar vorderingen bij: Get Healthy With Diane The Scenic Route. Bang "Ik maak mijn video's voor mensen die bang zijn om door de deur van een fitnesszaak te stappen", vertelt de huismoeder, die een man David en een dochter Jasmine van 16 heeft. "Veel meer dan een blikje bonen of een flesje water heb je niet nodig om thuis met mij mee te oefenen."

Héél snel valt ze niet af. "Door mijn hoge bloeddruk en angststoornis moet ik het kalm aan doen", zegt ze. "Soms verlies ik maar een kilogram per week of per maand. Maar je moet ergens beginnen. Daarom heet mijn blog ook 'the scenic route': ik doe het rustig aan. Maar ik ga vooruit. In het begin deed ik 40 trappen in 5 minuten, nu zijn het er al 150."



Chocoladerepen

"Ik let ook op mijn voeding. Vroeger at ik vier tot vijf chocoladerepen per dag en zakken chips. Dat doe ik niet meer. Ik heb ook voorbereide maaltijden van het menu geschrapt. Nu maak ik alles zelf. Mijn ultieme doel is om op 76 kilogram te raken", zegt ze nog.