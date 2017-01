Deutsche Bank bant sms'jes

Door: redactie

16/01/17 - 08u57 Bron: Belga

© afp.

Deutsche Bank verscherpt de regels voor communicatie. Op smartphones van het bedrijf mogen geen sms'jes of WhatsApp-berichtjes meer verstuurd worden. De maatregel moet mee helpen de wetgeving te respecteren.

De telefoonfuncties zullen dit kwartaal worden afgeschakeld, aldus het management in een schrijven aan het personeel. In tegenstelling tot e-mails kunnen sms'jes immers niet worden gearchiveerd door de bank, luidt de uitleg.



"We begrijpen dat de deactivering het dagelijkse leven zal veranderen en we betreuren alle mogelijke ongemak", klinkt het in de interne nota. "Maar het is een noodzakelijke stap om te verzekeren dat Deutsche Bank zich houdt aan de regel- en wetgeving".



De maatregel geldt ook voor eigen smartphones die door werknemers worden gebruikt voor het werk. Niet alleen tekstberichtjes, maar ook communicatie-apps als WhatsApp, Google Talk of iMessage worden verboden. Banken moeten van de autoriteiten de communicatie van hun medewerkers archiveren. Dat is één van de lessen die uit de financiële crisis is getrokken.



Deutsche Bank werkt hard aan het verbeteren van haar 'compliance' en het oppoetsen van het imago na een resem van onderzoeken en dure schikkingen. In december werd in de VS een schikking van meer dan 7 miljard dollar gesloten met justitie wegens de verkoop van risicolvolle hypotheekbeleggingen in aanloop naar de financiële crisis.