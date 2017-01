Tachtigduizend kippen afgemaakt in Japan na uitbraak vogelgriep

Door: redactie

In een pluimveebedrijf in centraal-Japan werden zo'n 80.000 kippen afgemaakt na de uitbraak van vogelgriep, zo deelden de autoriteiten vandaag mee.

De zaterdag uitgevoerde actie in een fabriek in Yamagata was nodig nadat een erg gevaarlijke vorm van vogelgriep werd vastgesteld.



H5-virus

De lokale autoriteiten zagen zich genoodzaakt het transport van kippen en eieren in de straal van tien kilometer van de getroffen boerderij te beperken. Het pluimveebedrijf verwittigde zelf de autoriteiten, nadat het zaterdagochtend 100 kippen dood had aangetroffen.



Sinds eind november werd het zeer besmettelijke H5-virus ook aangetroffen in pluimveebedrijven in de prefecturen Niigata, Aomori, Miyazaki en op het meest noordelijke eiland Hokkaido.