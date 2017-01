Turks vrachtvliegtuig stort neer in Kirgizië: tientallen doden

Door: redactie

16/01/17 - 04u16

Het vliegtuig crashte bovenop een dorpje in Kirgizië. © Twitter: @zanoza.kg.

video Bij een vliegtuigongeluk in Kirgizië zijn vandaag minstens 32 mensen om het leven gekomen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn minstens zes kinderen. Een vrachtvliegtuig van Turkish Airlines crashte op een dorpje in de buurt van de Manas-luchthaven van de Kirgizische hoofdstad Bisjkek. Dat meldt de regering van het Centraal-Aziatische land.

De cockpit van de gecrashte Boeing heeft het dak van een schuur doorboord. © Twitter: @zanoza.kg.

Het crashende vliegtuig, een Boeing 747, beschadigde vijftien gebouwen in het dorpje Datsja-Suu. Daarbij zijn zeker 32 mensen omgekomen, waaronder vier bemanningsleden en zes kinderen uit het dorp. "Het vliegtuig stortte neer op huizen", vertelde een getuige aan AFP. "Mensen werden met heel hun familie en kinderen gedood, veel mensen lagen te slapen."



Tussenstop

Het vrachtvliegtuig zou volgens de luchtverkeersleiding in Manas een tussenstop hebben geprobeerd te maken als onderdeel van de route van Hong Kong naar Istanboel. Het vliegtuig stortte neer bij de landing die vanwege slecht zicht werd bemoeilijkt.



De Kirgizische vicepremier Moukhammetkali Aboulgaziev is intussen ter plaatse, samen met de ministers van Noodsituaties en van Transport, aldus een regeringsverklaring. President Almazbek Atambajev heeft zijn bezoek aan China afgezegd, zo meldden de Kirgizische media.