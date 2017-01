Turks vrachtvliegtuig stort neer in Kirgizië: tientallen doden

Door: redactie

16/01/17 - 04u16

Het vliegtuig crashte bovenop een dorpje in Kirgizië. © Twitter: @zanoza.kg.

video Bij een vliegtuigongeluk in Kirgizië zijn vandaag minstens 32 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de regering van het Centraal-Aziatische land.

De cockpit van de gecrashte Boeing heeft het dak van een schuur doorboord. © Twitter: @zanoza.kg. [¿¿¿¿] ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ 32 ¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿:https://t.co/LW5UUrWbCd pic.twitter.com/wSSWmTBcAZ — Zanoza (@zanoza_kg) Mon Jan 16 00:00:00 MET 2017

Het crashende vliegtuig beschadigde vijftien gebouwen in het dorp. Daarbij zijn zeker 32 mensen omgekomen, waaronder vier bemanningsleden en zes kinderen in het dorp. Dat bevestigde de minister van Gezondheid aan lokale media.



Tussenstop

Het vrachtvliegtuig zou volgens de luchtverkeersleiding in Manas een tussenstop hebben geprobeerd te maken als onderdeel van de route van Hong Kong naar Istanboel. Het vliegtuig stortte neer bij de landing die vanwege slecht zicht werd bemoeilijkt.



Reddingswerkers hebben al zestien lichamen geborgen in het gebied waar de Boeing 747 is neergestort. Het gaat volgens het ministerie van Gezondheid om het lichaam van de piloot en vijftien mensen die in het dorp woonden.