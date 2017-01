Turks vrachtvliegtuig stort neer in Kirgizië: 16 doden

Door: redactie

Het vliegtuig crashte bovenop een dorpje in Kirgizië. © kos.

video Bij een vliegtuigongeluk in Kirgizië zijn vandaag minstens zestien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de regering van het Centraal-Aziatische land.

De cockpit van de gecrashte Boeing heeft het dak van een schuur doorboord. © kos.

Een vrachtvliegtuig van Turkish Airlines stortte neer op huizen bij Manas Airport, in de buurt van de Kirgizische hoofdstad Bishkek. Vijftien inwoners kwamen om het leven: er zouden ook kinderen bij de dodelijke slachtoffers zijn. Ook het lichaam van de piloot is geborgen.



Bemanning

Hoeveel mensen er in het vliegtuig zaten, is onduidelijk. "Er waren enkel bemanningsleden aan boord, het precieze aantal kennen we niet", citeert TASS de persdienst van de luchthaven.



Volgens het persbureau TASS was het de Boeing 747 op weg van Istanboel naar Bishtek.



