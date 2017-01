"We willen hier niet sterven": door taliban gekidnapte westerlingen smeken Trump in video om hulp

Koen Van De Sype

video Een Amerikaanse en een Australische leraar die in augustus vorig jaar ontvoerd werden door de taliban in Afghanistan hebben in een door de terreurgroep opgenomen video de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump gesmeekt om te onderhandelen over hun vrijlating. "Als dit nog lang duurt, zullen we gedood worden", snikken ze. "We willen hier niet sterven."

De leraren werden op 7 augustus gekidnapt bij een aanval op de Amerikaanse Universiteit in Kaboel. Het filmpje werd woensdag op YouTube gezet, maar zou al op 1 januari gefilmd zijn. Het is het eerste teken dat Kevin King (60) uit de VS en Timothy John Weeks (48) uit Australië nog in leven zijn.



Radeloos

Op de video - die 13 minuten duurt - is te zien dat de twee gijzelaars zichtbaar radeloos zijn en af en toe in snikken uitbarsten. De taliban zouden de vrijlating van verscheidene van hun strijders vragen in ruil voor de twee leraren. "Donald Trump, meneer, ik vraag het je, alsjeblieft", zegt Weeks. "Het is in uw handen. Ik vraag u om alsjeblieft te onderhandelen met de taliban. Als u dat niet doet, zullen we sterven. Ik zou zo graag mijn doodzieke moeder nog terugzien." Lees ook Afghaanse Nederlander krijgt levenslang voor horroraanval op Britse agenten

De twee zijn niet de enige westerlingen die de afgelopen maanden ontvoerd werden in Afghanistan. In augustus verdween de Australische hulpverlener Kerry Jane Wilson. Zij werd na vier maanden weer vrijgelaten. In november verdween nog een andere Australische vrouw, maar over haar is niets bekend.



Kinderen

Eind december dook ook een filmpje op van een Canadees-Amerikaans koppel, dat hun regeringen smeekt om te helpen hen vrij te krijgen. Caitlan Coleman en Joshua Boyle waren samen met hun twee kinderen te zien, die geboren werden tijdens hun gevangenschap, die al vier jaar duurt. Ze werden ontvoerd in 2012 terwijl ze aan het trekken waren door Afghanistan. Caitlan Coleman en Joshua Boyle met hun kinderen. Hun video werd op 19 december vrijgegeven. © reuters.