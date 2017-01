Link naar Anne Frank gevonden in kamp Sobibor

Door: redactie

15/01/17 - 23u35

Links: 'Mazeltov', rechts: geboortedatum en geboorteplaats. © EPA.

Archeologen hebben door recente opgravingen in vernietigingskamp Sobibor, een connectie met Holocaust-slachtoffer Anne Frank aangetoond. Een gevonden bedel blijkt van een mogelijke Duitse nicht te zijn, die is vermoord in het Poolse kamp. Een bedel is een armband waaraan kleine voorwerpjes kunnen worden gehangen.

Op de bedel staat een geboortedatum gegraveerd, 3 juli 1929, een geboorteplaats, Frankfurt am Main en aan de andere kant de Jiddische kreet 'Mazeltov'. Het Yad Vashem Instituut voor Holocaust onderzoek, wist de bedel te herleiden naar de oorspronkelijke eigenares: Karoline Cohn, uit Frankfurt. Het meisje werd in 1941 naar de getto in Minsk gedeporteerd en later van daaruit naar Sobibor in het huidige Polen, waar zij in september 1943 stierf.



Na een zoektocht naar de familieleden van Karoline Cohn stuitte de onderzoekers op een zelfde soort hanger. Ook deze had een geboortedatum: 12 juni 1929, een geboorteplaats: Frankfurt am Main en de kreet Mazeltov. De eigenares van de betreffende bedel is geen vreemde: Anne Frank. De onderzoekers zijn op dit moment op zoek naar de waarschijnlijke connectie tussen de meisjes en hoe hun families aan elkaar verwant zijn.



De vondst van de hanger is er één van velen. Sinds de opgravingen in Sobibor in 2007 zijn begonnen, zijn er veel persoonlijke spullen van slachtoffers gevonden. Het doel van de opgravingen was in eerste instantie het lokaliseren van de belangrijkste gebouwen, waaronder de gaskamers. Onderzoekers vonden echter ook het oude treinstation. Lees ook Anne Frank mogelijk toch niet verraden

