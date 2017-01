Zeker dertig doden, onder wie drie onthoofd, bij rellen in Braziliaanse gevangenis

Door: redactie

15/01/17 - 21u39 Bron: AFP

© afp.

Bij gevechten tussen rivaliserende bendes in de Braziliaanse gevangenis Alcacuz, nabij de stad Natal, zijn gisteren minstens dertig mensen omgekomen. Dat heeft de Braziliaanse politie vandaag gemeld. De toestand is nu onder controle. Een eerdere balans legde het dodental op tien.

De gevechten tussen de Comando de la Capital en het rivaliserende Sindicato del Crimen, vonden plaats in een gevangenis bij Natal, in het noordoosten van het land.



Zeker drie mensen werden onthoofd. Brazilië heeft de op drie na grootste gevangenispopulatie ter wereld. De gevangenissen kampen er met overbevolking. Zo zijn 622.000 mensen opgesloten terwijl er eigenlijk slechts plaats is voor zowat 372.000.