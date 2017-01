Hillary Clinton spotten is Amerika's nieuwste hobby

bewerkt door: redactie

15/01/17 - 20u47 Bron: nymag.com

Van haar ontbijt tot haar avondmaal. Wie wil, kan Hillary Clinton op de voet volgen via sociale media. Sinds Margot Gerster een foto met Clinton op sociale media plaatste, toen ze elkaar na de verkiezingsresultaten tegenkwamen in het bos, wil iedereen de verloren presidentskandidate spotten op plaatsen waar je haar niet verwacht. En dat gebeurt vaker dan je op het eerst gezicht zou denken, er is zelfs een Twitter-pagina aan gewijd.

'HRC In The Wild' heet de pagina. Dat verwijst naar de "toevallige ontmoeting" tussen Clinton en Gerster, een vrouw uit de buurt van New York.



Wandeling

De dag nadat Clinton de presidentsverkiezingen verloren had, wilde Gerster een lange wandeling maken in het Chappaqua-bos. Daar kwam ze Hillary tegen, die er ook ronddwaalde om de nederlaag te relativeren. Bill Clinton maakte een foto van de vrouwen, die al snel duizenden keren gedeeld werd. "Ik heb haar omhelsd en met haar gepraat en gezegd dat het een van mijn meest trotse momenten als moeder was dat ik mijn dochter bij me had toen ik voor haar ging stemmen", schreef Gerster. This photo made my day... Margot Gerster on a walk and runs into HRC. She's still smiling... Pure class. #ImWithHer pic.twitter.com/kkEvv1EfOE — Stephane Celerier (@stephanecel) 11 november 2016