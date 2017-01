Ze trokken voor een droomhuwelijk naar Griekenland. Het eindigde voor bijna iedereen op de pot

Koen Van De Sype

Een Brits koppel heeft een hotel in Griekenland een proces aangedaan omdat het hun droomhuwelijk ruïneerde. Danielle (30) en Mark (38) Woollaston trokken in augustus vorig jaar naar driesterrenhotel Marelen met 50 familieleden en vrienden in hun kielzog. Maar zowel het koppel als de meerderheid van de gasten kreeg af te rekenen met ernstige maag- en darmklachten, door een bacterie die ze opliepen... doordat iemand zijn gevoeg had gedaan in het zwembad.

© Facebook. Danielle en Mark uit Sutton Coldfield bij Birmingham hadden een reis van twee weken geboekt naar het hotel in Kalamaki op het eiland Zante. Ze wilden dan ook ten volle genieten van hun huwelijk van 23.000 euro. Maar dat draaide dus even anders uit.



Maagkrampen

"We voelden ons allebei niet lekker worden in de tweede week dat we daar waren", aldus Mark, die samen met Danielle twee kinderen heeft: Sophie (7) en Cameron (5). "Op de dag van ons huwelijk had ik last van diarree, overgeven en vreselijke maagkrampen. Het verpestte de hele dag. Ik kreeg geen hap naar binnen van mijn eigen trouwmaaltijd." Lees ook Britse vriendinnen spreken af in Malaga omdat vliegreis van 8.000 kilometer goedkoper is dan treinrit van 320 kilometer

En zij waren niet de enigen, want ook hun gasten vielen als vliegen. "De meerderheid van onze 50 gasten werd ziek, inclusief alle kinderen", klink het bij Mark. "Ik lag in bed de drie dagen voor onze trouwdag en raakte alleen aan het altaar met een stevige portie geneesmiddelen. Zelfs twee van onze getuigen, die normaal echt tegen een stootje kunnen, werden gevloerd."



Klachten

En de klachten gingen niet snel over, want bijna iedereen had er nog last van toen ze terug waren in Engeland. En daardoor kon een huwelijksreceptie thuis ook bijna niet doorgaan. "Heel wat van onze gasten die er in Griekenland bij waren, lieten uiteindelijk verstek gaan", aldus Danielle. "Daarmee verpestte het hotel niet één maar twee keer ons huwelijk. En dat kunnen we nooit meer terugkrijgen." © Facebook.