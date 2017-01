"Anis Amri reisde in de maanden voor aanslag in Berlijn vaak naar ons land"

Door: redactie

15/01/17 - 16u25 Bron: Belga

Anis Amri © ap.

De verdachte van de aanslag op 19 december op een kerstmarkt in Berlijn, Anis Amri, is in de maanden voor de aanslag vaak afgereisd van Noord-Rijnland-Westfalen naar België. Volgens de Duitse krant Die Welt am Sonntag staat dat in een tussentijds rapport waarover het Duiste parlement zich morgen buigt.

Volgens het rapport verbleef Amri al enkele dagen in Berlijn voor hij er de aanslag pleegde. In de maanden voor de aanslag reisde hij ook vaak naar België, "waar een sterke islamistische scene is", aldus Die Welt.



Drugs

Het tussenrapport brengt ook meer duidelijkheid over wie Amri is. In zijn geboorteland Tunesië was hij bij de politie gekend als drugsdealer. Later verkocht hij ook in Berlijn drugs,maar de 24-jarige gebuikte ook regelmatig zelf ecstasy en cocaïne. De speurders onderzoeken of de man bij de aanslag op 19 december onder invloed was.



De Italiaanse politie schoot Amri dood op 23 december in Sesto San Giovanni, in de regio van Milaan. Dat was vier dagen na de aanslag in Berlijn. De route die hij tussen Berlijn en Milaan heeft afgelegd, is volgens het rapport nog niet helemaal duidelijk. Eerder bleek wel al dat Amri twee dagen na de aanslag in het Nederlandse Nijmegen was. Daarna werd hij gefilmd in Amsterdam, waar hij de trein naar Brussel-Noord nam. In dat station verbleef hij twee uur. Verder zijn de onderzoekers het spoor bijster.



Telefoon

400 mensen houden zich momenteel bezig met het onderzoek naar Amri's contacten, maar ook het uitlezen van zijn mobiele telefoon bracht weinig op: in het rapport staat dat Amri maar twee telefoonnummers had opgeslagen.



Claudio Ciccimara, het hoofd van het Italiaans onderzoeksteam vraagt zich af wat Amri in Milaan kwam zoeken. Volgens hem heeft Milaan een kleine islamistische bevolking. "Voorlopig wijst ons onderzoek uit dat Amri nogal onzeker was over zijn route na de aanslag", verklaart Ciccimara.



Rugzak

In zijn rugzak heeft het onderzoeksteam volgens de krant ook nog een vervoerbewijs uit Frankrijk, een Nederlandse Vodafone-telefoonkaart, Duitse douchegel, scheerschuim en duizend euro gevonden, maar geen drugs. Momenteel wordt onderzocht waar het geld vandaan komt.



Op 23 december schoot Amri in Milaan op een agent die een identiteitscontrole wilde uitvoeren. In een schermutseling die daarop volgde, werd Amri door een andere agent doodgeschoten.