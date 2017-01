Vrouw vertelt schokkend verhaal over hoe ze ontvoerd werd en opgesloten in een bunker: "Doodsbang dat hij weer achter me aankomt"

Koen Van De Sype

15/01/17 - 15u56 Bron: svt, FriaTider, Daily Mail

Slachtoffer Isabel Eriksson in het televisieprogramma Skavlan. © svt.

Een Zweedse vrouw die in september 2015 ontvoerd werd door een 39- jarige dokter en opgesloten in een geluiddichte bunker onder zijn boerderij, heeft voor het eerst verteld over haar beproeving. Zes dagen lang hield Martin Trenneborg haar vast, tot ze door een stommiteit van de man kon ontsnappen. "Hij verplichtte me om bij hem te slapen", vertelt de vrouw, die toen als prostituee werkte. "Het was gruwelijk. Ik ben nog altijd bang. Ik vrees de dag dat hij ooit vrijkomt."

Masker

Trenneborg zette haar daarna in een rolstoel, trok haar en zichzelf een masker over het gezicht en voerde haar 560 kilometer verder naar zijn boerderij in Kristianstad, in het zuiden van Zweden. Daar sloot hij de vrouw op in een geluiddichte bunker. "Toen ik weer wakker werd, zag ik een man naast me op een stoel zitten", doet ze haar verhaal. "Er stak een naald in mijn arm en die trok ik er meteen uit. Hij zei dat hij me ontvoerd had en een paar jaar opgesloten zou houden. En dat ik mocht roepen wat ik wilde, dat niemand me door de dikke muren en deur zou horen."

De boerderij waar de vrouw werd vastgehouden. © reuters. De vrouw probeerde hem aan te vallen met twee spijkers, maar ze was nog te veel verdoofd. "Hij greep me bij mijn polsen en waarschuwde me dat hij me vast zou ketenen aan het bed als ik dat nog eens zou proberen", gaat ze verder. "En dat ik alleen nog droog brood zou krijgen."



Isabel wist niet of ze boven of onder de grond zat. "Het was er koud en stoffig. Op de stenen vloer stonden cementzakken. Hij zei dat hij alles zelf gebouwd had en dat hij daar trots op was."



Revolver

Ze gedroeg zich heel rustig en gewillig om zijn vertrouwen te winnen. En een kans te vinden om te ontsnappen. Zes dagen later nam hij de vrouw mee naar Stockholm omdat hij te weten was gekomen dat ze als vermist was opgegeven. Hij wandelde met haar een politiekantoor binnen om iedereen gerust te stellen door te doen alsof ze een koppel waren. Hij verplichte de vrouw daarvoor een vals verhaal op te dissen. Maar de inspecteurs roken onraad en namen de vrouw apart. Waarop ze alles vertelde en de dokter ingerekend werd.



Bloedstalen

Hoewel het Openbaar Ministerie vermoedde dat de vrouw verkracht kon zijn terwijl ze bewusteloos was, werd dat niet bewezen. Isabel zelf denkt van niet. "Hij nam bloedstalen van me toen ik vastzat. Hij wilde onbeschermde seks met mij, maar vreesde dat ik een seksueel overdraagbare aandoening had. Daarom wilde hij me eerst testen", getuigt ze.



Lichaam

Ze moest in de tussentijd wel bij hem slapen. "Maar ik mocht mijn ondergoed aanhouden", vertelt ze. "Hij wilde gewoon fysiek contact. Mijn lichaam voelen. Ik moest hem ook vasthouden. Gruwelijk was dat. Hij vertelde me ook dat hij plannen had om nog een tweede vrouw te ontvoeren." Een tekening van Trenneborg in de rechtszaal. © epa.