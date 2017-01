Door: redactie

Een nog onbekende man is vandaag op de Kalmthoutsebaan in het Nederlandse Wernhout, nabij Breda, zwaargewond geraakt doordat hij werd gebeten door twee vechthonden. Dat meldt de politie.

De honden zouden ter plekke zijn doodgeschoten door iemand die in de buurt was, zei een ooggetuige. De politie vermoedt dat de man door zijn eigen honden is aangevallen en dat een familielid of kennis de dieren vervolgens heeft gedood.



Nadere gegevens ontbreken nog. De politie heeft de zaak in onderzoek.