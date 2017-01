Wij moeten passen: 4 jaar en al meer dan 1.000 boeken verslonden

© Twitter.

Ze werd voor één dag gebombardeerd tot bibliothecaris van de Library of Congress, de nationale bib van de VS in Washington. Een primeur voor een... vierjarige. Maar Daliyah Marie Arana uit Gainesville in Georgia heeft die eer zeker verdiend: de kleuter heeft al meer dan 1.000 boeken verslonden. Nu u weer!

De voor een vierjarige erg uitzonderlijke passie viel ook Carla Hayden op, de 14de bibliothecaris van de Library of Congress, die zelf geschiedenis schreef als eerste vrouwelijke én als eerste Afro-Amerikaanse directeur. Hayden nodigde Daliyah uit in de nationale trots wat Amerikaanse bibliotheken betreft. Een ware hoogdag voor Daliyah.



Als baby, en zelfs al in mama's buik, luisterde Daliyah naar haar ouders en broer die haar dagelijks luidop voorlazen. Toen ze 1,5 jaar was, begon ze woorden te herkennen in de boeken die haar moeder, Haleema Arana, voorlas en vanaf toen wilde ze het eigenlijk gewoon overnemen van haar. Een maand voor haar derde verjaardag had ze haar eerste boek zelfstandig uitgelezen (zie tweede video onderaan).



Haar ouders schreven haar toen ze 2,5 jaar was in voor een leesprogramma voor peuters. Doel: de jonge deelnemertjes 1.000 boeken laten lezen nog voor ze school lopen. Dat duizelingwekkende aantal haalde ze met de vingers in de neus. Ze mikt nu zelfs op 1.500 exemplaren tegen de herfst wanneer ze naar de kleuterklas moet.



In het eerste filmpje hieronder leest Daliyah voor uit een speech van William Lyon Phelps, getiteld 'The Pleasure of Books'. Dat is eigenlijk van middelbare leerlingen-niveau.



Uiteraard heeft ze ook haar eigen bibkaart en ze heeft maar een beroepswens: bibliothecaris worden. Ze heeft alvast een dagje kunnen oefenen.