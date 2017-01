Gittie (13) stond op de bus te wachten toen taxichauffeur hartaanval kreeg en haar op de stoep omvermaaide

Het mag een mirakel heten dat de dertienjarige Gittie Hershenbaum het ongeval nog kan navertellen. Het dertienjarige meisje stond in Brooklyn gewoon op de schoolbus te wachten op de stoep, toen ze werd aangereden een taxi met een beangstigende vaart. De bestuurder had een hartaanval gekregen. De videobeelden van het ongeval zijn schokkend.

Het drama deed zich 's ochtends om 8u15 voor in de wijk Borough Park in het New Yorkse Brooklyn. Gittie droeg een zwaar bepakte schooltas op haar rug, wat volgens vader, Israel Hershenbaum, haar tuimeling over de motorkap van de zwarte Toyota Camry deels opving. Als bij wonder kwam het tienermeisje ervanaf met een beenbreuk. "Haar rugzak heeft haar gered", zei haar vader achteraf.



De 48-jarige bestuurder werd net als het meisje overgebracht naar het ziekenhuis. De man had een hartaanval gekregen. Zijn toestand was donderdagavond volgens de politie kritiek maar stabiel.



Ook een passagier van de taxi onderging het ongeval. De vrouw had geprobeerd uit de wagen te springen voordat de taxi het kruispunt zou oversteken, maar was daar niet in geslaagd. Het verklaart waarom het achterportier openstond toen de chauffeur het schoolmeisje opschepte. Het zou gaan om een taxi van Uber, maar het bedrijf verklaarde dat de passagier de taxi niet geboekt had via de app van Uber.



De drie zussen van Gittie liepen achter haar en waren niet ver van haar verwijderd toen het ongeval gebeurde.