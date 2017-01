Het angstaanjagende moment waarop bliksem inslaat op vliegtuig

Passagiers van een Boeing 747 die in Moskou opsteeg beleefden op 2 januari de schrik van hun leven. Tijdens een storm sloeg de bliksem in op het vliegtuig. De piloot sloeg er wonderwel in gewoon verder te vliegen alsof er niks gebeurd was.

Het toestel was nog maar enkele minuten opgestegen vanaf de Internationale luchthaven Vnukovo. Stormjager Julia Musina was getuige van het unieke schouwspel: "Het was best eng om het vanaf de grond te zien. De passagiers moeten echt bang geweest zijn toen ze merkten wat er was gebeurd. Maar de piloot bleef verder vliegen richting Sootsji alsof er niets aan de hand was. Een vriend van me filmde het spektakel en gaf de beelden aan mij om te delen. Spectaculaire weersverschijnselen volgen is een hobby van ons. "



De piloot wist het toestel veilig aan de grond te zetten in Sootsji, daar controleerden technici het vliegtuig op schade.



Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat beide piloten ondervraagd werden en bevestigt dat grondpersoneel het toestel heeft geïnspecteerd: "Er waren tekenen van schade door atmosferische elektriciteitontlading."



Het is niet de eerste keer dat bliksem een toestel in volle vlucht treft. Vorig jaar werd een vliegtuig van JetBlue van New York naar Bermuda met 119 passagiers aan boord geraakt door een blikseminslag, toen wist de piloot het vliegtuig veilig aan de grond te zetten. In november 2016 moest een toestel van Manchester naar Amsterdam rechtsomkeer maken.