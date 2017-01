Partijgenote van Merkel stapt op uit onvrede met vluchtelingenbeleid

Door: redactie

15/01/17 - 01u20 Bron: Belga

Erika Steinbach zou nu niet meer voor haar eigen partij CDU stemmen. © Kos.

Erika Steinbach, een Duits parlementslid dat al meer dan veertig jaar lid is van de CDU, verlaat de partij uit onvrede met Angela Merkels vluchtelingenbeleid.

Partijvoorzitster Angela Merkel. © epa.

"Zou ik op dit moment voor de CDU stemmen? Nee", zo zegt het 73-jarige parlementslid in Welt am Sonntag die morgen verschijnt.



"Zou ik op dit moment lid worden van de CDU? Nee, dus kan ik enkel tot de eerlijke conclusie komen dat ik de CDU moet verlaten."



Aan het Duitse persagentschap dpa liet de politica weten dat haar vertrek uit de conservatieve partij vanaf zondag ingaat.



In het interview met Welt am Sonntag zegt Steinbach dat Merkel, door in het najaar van 2015 de grenzen open te stellen voor vluchtelingen, de Duitse wetgeving verbrak. "Dat er maandenlang mensen ongeïdentificeerd met bussen en treinen de grens over gebracht werden was geen uitzondering. Het was een doelbewuste maatregel die strijdig was met onze wetten en de EU-verdragen."



De Duitse rechtspopulistische partij AfD liet via haar woordvoerster al weten dat de deur van de partij openstaat voor Steinbach. "Beste mevrouw Steinbach, voormalige conservatieve CDU'ers zijn altijd welkom bij AfD", zo klonk het in een tweet.



Aan Welt am Sonntag zei Steinbach dat ze zichzelf niet ziet als een mogelijk lid van de Afd, maar dat ze wel hoopt dat de partij na de verkiezingen van dit jaar haar intrede maakt in de Duitse Bundestag. "Zo zou er eindelijk weer oppositie zijn. Dat is de enige manier om de democratie in leven te houden", klonk het.