Obama's nemen afscheid van het Witte Huis

Door: redactie

14/01/17 - 22u27 Bron: vtmnieuws.be

video In Washington kunnen de verhuiswagens stilaan hun opwachting maken aan het Witte Huis, want er resten Obama en zijn gezin nog maar zes dagen. In een gesprek met de Amerikaanse tv-zender CBS zegt Obama dat hij, Michelle en de twee meisjes klaar zijn om afscheid te nemen van het Witte Huis.