Lerares die zwanger werd van 13-jarige leerling veroordeeld tot 10 jaar cel

Door: redactie

14/01/17 - 19u57 Bron: ANP

© ap.

Een 24-jarige docente is gisteren veroordeeld tot tien jaar celstraf voor haar relatie met een 13-jarige leerling, van wie ze zwanger werd. Dat melden Amerikaanse media. Volgens de lerares was de familie op de hoogte van de relatie. Alexandria Vera zei dat de familie zelfs enthousiast was over de zwangerschap, maar dat ze die heeft afgebroken nadat ze vragen kreeg van de kinderbescherming.