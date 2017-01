Nederlandse jihadist opgepakt in Spanje

Door: redactie

Op verzoek van justitie in Nederland is in Spanje een 31-jarige Marokkaanse Nederlander opgepakt die wordt verdacht van "deelname aan een terroristische organisatie''. Justitie vermoedt dat de man, die in Rotterdam woonde, zich in Irak of Syrië wilde aansluiten bij terreurbeweging IS.