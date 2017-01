Canadees spot mysterieuze lichtzuilen aan de horizon

redactie

14/01/17 - 14u57 Bron: Mashable

video Timothy Joseph Elzinga werd op 6 januari in het holst van de nacht wakker gemaakt door zijn wenend zoontje. Toen hij uit zijn badkamervenster keek, zag hij dit adembenemende natuurverschijnsel. Eerst dacht Timothy dat hij het noorderlicht zag, maar het bleek om een ander fenomeen te gaan.

"De lichtstralen deden me denken aan Star Trek of aan Close Encounters of the Third Kind", vertelt Timothy aan Mashable. Timothy woont in North Bay, Ontario, waar het kwik die nacht zakte tot -18 graden.