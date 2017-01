Tiener overgiet kat met benzine en steekt ze in brand

Door: redactie

14/01/17 - 12u36 Bron: metro.co.uk

© Animal Welfare League of Montgomery County Indiana.

Een 19-jarige jongeman gaf zich bij de politie aan en bekende dat hij een kat had overgoten met benzine en in brand gestoken. Een gepensioneerde brandweerman merkte de vlammen op in een maïsveld in de Amerikaanse staat Indiana en vond de zieltogende kat, vastgebonden met een touw. De politie arresteerde de tiener.

De 19-jarige Noah Riley gaf zich aan bij de politie. © Kos.

Noah Riley wordt beschuldigd van dierenmishandeling. De kat heeft nog een lange revalidatie voor de boeg die duizenden euro's zal kosten.



Het incident vond woensdagavond plaats in Crawfordsville, in de buurt van Indianapolis. Voormalig brandweerman Steve Wright zag vuur in het veld achter zijn huis en trof het dier aan. De kat was gedrenkt in benzine en had een vuurpijl aan haar lijf vastgebonden die niet was afgegaan.



"Ze zat heel stil. Ze bewoog amper, de blik in haar ogen was hartverscheurend", verklaarde Wright tegenover Fox59.



Aangenomen wordt dat de kat de gruweldaad overleefde omdat ze in een plas lag, waardoor de vlammen snel doofden.