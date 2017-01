Twee Oeigoeren opgepakt in verband met aanslag op nachtclub in Istanboel

Door: redactie

De voortvluchtige verdachte is nog altijd spoorloos. © ap.

Twee Chinese Oeigoeren zijn in Turkije opgepakt in verband met de aanslag op een nachtclub in Istanboel, waarbij 39 doden vielen. Dat berichten Turkse media.

De twee worden verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie, de aankoop van vuurwapens zonder toelating en medeplichtigheid aan de dood van 39 mensen, zo meldt het Turkse proregeringsagentschap Anadolu.



In gezelschap voortvluchtige verdachte

Volgens het agentschap zag een ooggetuige in Konya een van de twee Oeigoeren in het gezelschap van de nog steeds voortvluchtige vermoedelijke schutter, van wie de nationaliteit nog niet is bevestigd. Vorige week nog had de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu aangekondigd dat de dader is geïdentificeerd, maar zijn naam en nationaliteit werden niet onthuld. Vicepremier Veysi Kaynak liet wel blijken dat hij mogelijk van Oeigoerse origine zou zijn.



Turkstalige moslimminderheid

De Oeigoeren zijn een Turkstalige moslimminderheid in de regio Xinjiang in het noordwesten van China, het vroegere Oost-Turkestan, en voelen zich economisch, politiek en cultureel onderdrukt door de heersende Han-Chinezen, de grootste bevolkingsgroep in China. Nadat de communisten in 1949 de macht hadden overgenomen in China, werd de Oost-Turkestaanse Republiek bij de Volksrepubliek gevoegd.



Bij de aanval op de nachtclub Reina werden tijdens oudejaarsnacht 39 mensen doodgeschoten. Van de dader, die na de moordpartij aan de haal ging, ontbreekt elk spoor. De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.



Minsten 35 mensen zijn opgepakt in het verband met de aanslag op de nachtclub in Istanboel, aldus nog Anadolu. De media gewaagden van het mogelijke bestaan van een terreurcel met leden uit Centraal-Azië.