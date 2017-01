"CO-vergiftiging redde mijn leven"

Door: redactie

Het leven van een vrouw uit het Amerikaanse stadje Lockport in de staat New York is waarschijnlijk gered door een dodelijke co-vergiftiging. Doordat ze moest worden opgenomen voor de dodelijke vergiftiging werd een aneurysma ontdekt.

De 50-jarige Laurie Baumgartner Pinzel viel ten prooi aan het kleur- en geurloze gas tijdens een toiletbezoek in de vroege morgen van 28 december. Bij de val kwam ze met haar hoofd terecht op de gootsteen, waardoor ze ook nog eens hoofdletsel opliep. "Ik viel flauw op de badkamervloer. Ik kan mij nog herinneren dat ik zoveel pijn voelde.'"



Haar gezinsleden twijfelden geen moment en brachten haar naar het ziekenhuis.



Even later, tijdens een CAT-scan om eventueel breinletsel op te sporen werd duidelijk dat er veel meer aan de hand was met Pinzel. De Amerikaanse had een aneurysma die door een gebrek aan symptomen bijna onzichtbaar was gebleven. Een anuerysma is een plaatselijke verwijding van de bloedvaten. Geen behandeling betekent bij zo'n diagnose vaak de dood. Gelukkig werd de ziekte op tijd gevonden bij Laurie. Inmiddels zit ze - levend en wel - weer thuis.



Later bleek dat het gezin vergeten was de batterijen te vervangen in hun co-melders. "Dat was eigenlijk een zegen", aldus de Amerikaanse.